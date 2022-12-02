Европейский союз по-прежнему привержен содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы с министром иностранных дел Армении Араратом Мирцояном обсудили пути построения в регионе мира и стабильного урегулирования конфликтов. Европейский союз по-прежнему привержен содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — написал Жозеп Боррель.

В рамках 29 -го министерского форума ОБСЕ министр иностранных дел Армении встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Согласно сообщению, опубликованному Министерством иностранных дел РА, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС, обменялись взглядами на расширение двусторонней повестки.

Во время встречи в центре внимания Арарата Мирзояна и Жозепа Барреля было сосредоточено на вопросах установления в регионе стабильности и безопасности.

Министр Мирзоян подчеркнул приверженность армянской стороны установлению мира на Южном Кавказе и оценил содействие ЕС в этом вопросе. Он заметил, что неконструктивные позиции Азербайджана и его максималистские устремления препятствуют их усилиям по достижению мира и способствуют повышению вероятности эскалации. Была подчеркнута и необходимость устранения последствий азербайджанских агрессий в отношении суверенной территории Республики Армения.

Стороны отметили важность развертывания миссии наблюдения ЕС в Армении и обсудили вопросы, связанные с ее деятельностью.