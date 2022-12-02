Следственное управление Котайкской области Следственного комитета Армении проводит следственные действия для выяснения обстоятельств крушения самолета в Котайкской области. «Арменпресс» сообщили об этом в Следственном комитете Армении.

Согласно предварительным данным, 1 декабря 2022 года около 14: 00 самолет модели «B-55» упал на территории песчаного рудника в районе села Джрабер Котайкской области и сгорел, в результате чего, бывшие на борту два человека погибли на месте.

В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, во время которого были обнаружены обломки сгоревшего легкового самолета, два обгоревших тела и другие предметы. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел, создана следственная группа.

В Комитет гражданской авиации представлено требование дать информацию о типе потерпевшего крушение самолета, принадлежности, обстоятельствах пребывания в Армении, местонахождения в Армении, личности пилота, пассажира и ряда других данных.

Будут предприняты все необходимые меры для выяснения причин авиакатастрофы и связанных с ней обстоятельств.

Предварительное расследование продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана приговором суда, вступившим в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.