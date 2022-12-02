Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 29 -й министерской конференции ОБСЕ в Лодзи встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт. «Арменпресс» сообщили об этом в МИД Армении.

Министр Мирзоян представил своей собеседнице хрупкую ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнув, что продолжающиеся агрессии и воинственная риторика Азербайджана грубейшим образом нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

Арарат Мирзоян подчеркнул готовность армянской стороны продвигать мирную повестку, отметив, что основным препятствием на пути к установлению безопасности в регионе являются максималистская позиция Азербайджана и его стремление решать вопросы путем применения силы или угрозы силой.

Министр иностранных дел Армении представил собеседнице позиции армянской стороны к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и к разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Были обсуждены и деятельность миссии ОБСЕ по оценке потребностей.

В повестке дня встречи были также программы сотрудничества с Арменией в рамках ОБСЕ.