Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасан от имени НС приветствовал резолюцию, принятую 30 ноября Нижней палатой Парламента Франции. Как сообщает «Арменпресс», в сообщении Национального собрания Арцаха, в частности говорится:

«Мы приветствуем единогласие всех политических сил Нижней палаты Парламента Франции в связи с ситуацией, сложившейся в Армении и Арцахе, и с благодарностью признаем внимание и озабоченность, проявляемые с начала войны осенью 2020 года.

Азербайджан представляет серьезную угрозу для армянской государственности, каждодневные выстрелы на границе не свидетельствуют о так называемой мирной повестке.

Принятие резолюции подобного содержания является значимым шагом и с точки зрения региональной безопасности, поскольку экспансионистская политика Азербайджана создает серьезные угрозы.

Выражаем признательность нашим коллегам Франции за такую принципиальную позицию».