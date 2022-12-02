Оппозиционная фракция Национального собрания считает неприемлемым заявление парламента Азербайджана от 8 ноября 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания сказал депутат фракции «Айастан» Андраник Теванян, который представил проект заявления Национального собрания.

Он отметил, что 8 ноября азербайджанский парламент принял заявление о 44-дневной войне. Согласно депутату, в этом заявлении извращена суть карабахского конфликта и причины его возникновения.

«С нашей точки зрения, причинам 44-дневной войны были даны неверные оценки. В этом заявлении по отношению к Армении был применен язык ультиматума и шантажа. Армении были предъявлены неприемлемые требования, не имеющие никаких правовых оснований. Использовалась военная риторика, была использована такая формулировка, как «Восточный Зангезур», что, с их точки зрения, предполагает и существование так называемого «Западного Зангезура», в отношении которого у них есть экспансионистские устремления. Вновь говорилось о коридоре. В основе так называемого мирного соглашения была заложена идея о том, что карабахский конфликт уже урегулирован, что карабахский вопрос закрыт, что Карабах является частью Азербайджан, и с карабахцами они будут говорить в рамках своего внутреннего законодательства. Все это неприемлемо для нас. Армянский парламент обязан ответить на институциональном уровне и адекватно отреагировать на заявление Азербайджана, принятое их парламентом, потому что молчание — в лучшем случае проявление страха, а в худшем — согласия», — сказал Андраник Теванян.

Ранее на заседании постоянной комиссии НС по внешним отношениям правящая фракция «Гражданский договор» воздержалась от голосования по проекту заявления, представленного фракцией «Айастан», предложив развернуть содержательные обсуждения по заявлению на внеочередном заседании НС, созванном фракцией «Айастан».