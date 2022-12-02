Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с обсуждениями статуса Нагорно-Карабахской Республики. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«В последнее время вновь активизировались различные дискуссии, комментарии, мнения относительно статуса Нагорно-Карабахской Республики, что является объективным процессом, учитывая ключевой характер этого вопроса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Официальный Степанакерт приветствует любые шаги к мирному и всеобъемлющему урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, а также к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В то же время Министерство иностранных дел Республики Арцах уполномочено заявить, что официальная позиция народа и властей Арцаха остается неизменной.

Арцах не будет в составе Азербайджана. Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и разрешение вопроса границ между двумя странами, не может и не должно быть связано с вопросом статуса Республики Арцах.

Территориальная целостность Азербайджанской Республики не имеет ничего общего с Нагорно-Карабахской Республикой и ее статусом, который был установлен народом нашей страны в полном и строгом соответствии с нормами и принципами международного права и действующим в то время советским законодательством.