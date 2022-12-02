В рамках министерской конференции ОБСЕ в Лодзи 1 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел Армении, главы МИД обсудили возможности развития армяно-канадских отношений. В связи с этим было отмечено решение Канады открыть в Ереване посольство.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества между правительствами двух стран в вопросе продвижения демократических реформ в Армении.

Коснувшись агрессии, развязанной Азербайджаном против территориальной целостности Республики Армения, министр Мирзоян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения. Глава иностранных дел Армении представил коллеге последние развития вокруг процесса урегулирования отношений Армения-Азербайджан и нагорно-Карабахской проблемы.

Мелани Жоли отметила важность роли наблюдательной миссии ЕС в Армении в вопросе сохранения стабильности в регионе и выразила свою поддержку миссии.