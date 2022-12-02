Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство территориального управления и инфраструктур с целью обсуждения доклада о деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, сотрудники аппарата премьер-министра, руководящий состав аппарата министерства и другие должностные лица.

Министр территориального управления и структур Гнел Саносян, заместители министра, руководитель Миграционной службы представили программы и мероприятия, осуществляемые министерством территориального управления и инфраструктур по отраслевым направлениям.

В сфере территориального управления и местного самоуправления были продолжены административно-территориальные реформы: в рамках процесса укрупнения общин сформирована 71 община вместо 915, в настоящее время идет обсуждение вокруг процесса децентрализации полномочий. Было продолжено внедрение электронных систем управления в виде офисов обслуживания граждан в общинах: в текущем году такие офисы были открыты в 7 общинах, в настоящее время такие офисы действуют в 75 населенных пунктах 56 общин. Ответственные лица заверили, что через указанную систему технически можно осуществить около 40 госуслуг. Было отмечено, что электронная система взимания налога на закрепленную за общинами недвижимость действует уже 2 года, зафиксированы высокие показатели: в 2022 году 800 тыс абонентов заплатили муниципальные налоги онлайн. При поддержке правительства и международных партнеров в размере около 21,9 млн долларов США был продолжен процесс развития инфраструктуры и материально-технического обеспечения общин.

В сфере вывоза мусора в рамках проекта “Управление твердыми бытовыми отходами Котайка и Гегаркуника” в завершающей стадии находятся работы по строительству Разданского санитарного полигона и перегрузочных станций Мартуни и Акунка, объявлен тендер на закупку мусорных баков на следующий год. Разработано программное предложение по внедрению комплексной системы твердых отходов в остальных 8 областях, которое обсуждается с международными экспертами, а в начале года ожидается объявление конкурса проектов.

В 2018-2022 гг. в общинах реализовано 1897 субвенционных программ на общую сумму около 90 млрд драмов. Ведущими отраслями являются асфальтирование, освещение, ремонт общественных зданий, благоустройство водной инфраструктуры, детских садов и др. Уже получены предварительные заявки на субвенционные программы на 2023 год: представлено 459 проектов общей стоимостью более 112 млрд драмов. В 2022 году министерством проведен мониторинг 481 объекта, которые уже завершены и находятся в сроке действия гарантии, 80% выявленных дефектов устранено, процесс продолжается.

Были продолжены программы по восстановлению и развитию дорожной сети посредством модернизации, повышения качества и безопасности. Было отмечено, что установленный на 2022 год план по строительству дорог в 500 км перевыполнен: на сегодняшний день асфальтировано 530 км дорог. Большую часть составил капитальный ремонт, также были выполнены средние ремонтные работы. Особо были упомянуты проводимые в Сюникской области работы, в рамках которых строятся новые дороги. Было доложено о ходе реализации инвестиционной программы Север-Юг, Программы повышения безопасности дорожного движения, а также отмечено, что завершен ряд стратегических проектов. Были представлены текущие реформы и инициативы, шаги по управлению и обслуживанию дорог.

Премьер-министру было доложено о процессе установки газобаллонного оборудования на транспортные средства и периодического лицензирования: отмечено, что по состоянию на ноябрь текущего года выдано 66 лицензий, проверено 152 тыс газовых баллонов, при этом около 5 000 газовых баллонов были признаны забракованными, из которых 4 600 были просрочены и потенциально взрывоопасными. Также был продолжен процесс выдачи лицензий и разрешений по другим направлениям, в том числе 19 лицензий для пунктов технического осмотра.

С целью внедрения единой маршрутной сети организованы конкурсы по отбору областных операторов, в некоторых областях система уже модернизируется, а в других работы продолжаются. Были представлены электронная система взимания платы за проезд и работа по ее внедрению, реализованные проекты в сфере железнодорожного транспорта.

В сфере энергетики продолжился процесс продления срока эксплуатации и обеспечения безопасности второго энергоблока Армянской АЭС, в результате чего срок действия лицензии продлен до 2031 года. Осуществлены работы по переоснащению энергетических инфраструктур, а также строительству новых подстанций, реализуются программы строительства линий электропередачи Иран-Армения и Армения-Грузия. Запущена программа государственной поддержки энергоэффективного ремонта квартир и частных домов, количество бенефициаров которой превышает 400 человек. Разработана Национальная программа возобновляемой энергетики и энергосбережения на 2022-2030 годы.

В сфере недр в 2022 году были продолжены работы по совершенствованию законодательной базы. Предоставлено более 50 прав на недропользование, в ходе проведенного параллельно административного контроля зафиксирована положительная динамика надлежащего исполнения организациями своих обязательств. Разрабатывается Стратегия развития горнодобывающей отрасли.

В сфере миграции проведены цифровизация услуг и институциональные реформы. Внедрены единая электронная платформа для привлечения иностранных работников – workpermit.am, электронные системы реадмиссии, управления заявлениями беженцев и ищущих убежища лиц. Подходит к концу Программа обеспечения жильем семей, эмигрировавших из Азербайджана в 1988-1992 годы. Эта программа реализуется в Ереване впервые с 2019 года.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность территориально-административных и инфраструктурных реформ и поинтересовался рядом программ и работ. В этом контексте главе правительства были представлены подробности. Состоялся обмен мнениями о реализованных и инициированных мероприятиях, обсуждены дальнейшие действия.

Премьер-министр акцентировал внимание на обеспечении качества субвенционных программ, целенаправленной реализации укрупнения населенных пунктов, адресности электронных систем управления, правильной организации процесса вывоза мусора, асфальтировании сельских дорог, внедрении современных систем обслуживания дорог, усилении контроля за автогазозаправочными станциями. Ответственным лицам был дан ряд поручений. Никол Пашинян отметил необходимость надлежащего информирования общественности об отраслевых реформах.