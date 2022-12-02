Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю национального праздника направил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль Мактуму поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», в послании, адресованном президенту ОАЭ, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени народа Армении и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас с 51-й годовщиной независимости Объединенных Арабских Эмиратов!

Прошедшие пять десятилетий отмечены кропотливой работой Вашей страны и народа, которая сделала возможными впечатляющие достижения и прогресс Объединенных Эмиратов.

Высоко ценю существующие между Арменией и Объединенными Эмиратами дружественные, развивающиеся изо дня в день отношения и полон решимости способствовать их большему расширению.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов — прочного мира и развития.

Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите заверения в моем глубоком уважении».

В послании вице-президенту ОАЭ говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени народа Армении и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов — Днем Независимости!

Уверен, что Объединенные Арабские Эмираты и в ближайшие годы продолжат свой уверенный путь прогресса и процветания.

Высоко ценю традиционные, теплые отношения между нашими странами и уверен, что они станут основой для полноценной реализации имеющегося между нашими странами потенциала.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов — мира и благоденствия.

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».