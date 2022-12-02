Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 2 декабря в 19:33 по местному времени (в 15:33 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.8, с географическими координатами 38.96⁰ северной широты и 46.29⁰ восточной долготы, в 7 км к северо-востоку от города Мегри. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков землетрясения в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в городах Мегри и Агарак, селах Алванк, Нрнадзор и Шванидзор Сюникской области силой 3 балла и в городе Капан силой в 2-3 балла.