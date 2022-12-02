Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Национальной комиссии по вопросам лиц с инвалидностью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, премьер-министр напомнил, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, и добавил, что сегодняшнее заседание также проводится с учетом этого обстоятельства. “Хочу подчеркнуть, что в ходе предыдущей встречи мы достигли определенных договоренностей и, кажется, они реализуются. В частности, я помню, что мы договорились о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, и Национальное Собрание уже сделало это.

Хочу сказать следующее: у нас нет недостатка или отсутствия политической воли в плане защиты прав лиц с инвалидностью. И я хотел бы подчеркнуть, что по моему личному восприятию и по подходу нашего правительства в целом, мы не рассматриваем вопрос в логике благотворительности, потому что речь идет о полном развитии и использовании потенциала людей в нашей стране. И в этом смысле, не знаю, хорошо это или плохо звучит, моя позиция и позиция нашего правительства не отличаются, потому что речь идет о развитии человеческого потенциала в нашей стране и о создании условий для инвестирования этого потенциала в развитие нашей страны.

Есть и практические шаги, которые мы предпримем в ближайшее время. В частности, вы знаете, что в настоящее время мы проводим реформы в Вооруженных Силах и ряде других служб. Я заметил, например, что многие службы имеют определенные ограничения на привлечение людей на службу. Я дал поручение, чтобы в Вооруженных Силах, полиции, СНБ, СВР, МЧС учитывали, что, очевидно, есть штаты и должности, в случае которых нет никакой логики вводить ограничения.

Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время у нас произойдут какие-то изменения в этом плане. Например, в МЧС мы пошли на структурные решения, чтобы люди, которые могут полноценно работать в сфере, могли работать, например, в том же Центре кризисного управления. Сейчас, в современных условиях, есть такие же возможности во всех сферах, и надо посмотреть на вопрос иным взглядом и начинать обратный процесс.

Цель наших реформ в сфере общего образования состоит в том, чтобы способствовать всестороннему развитию и раскрытию потенциала ребенка уже с дошкольного образования. И наша политика в этом плане никоим образом не должна отличать детей с инвалидностью от детей без инвалидности. Все дети нуждаются в особом подходе, так как один ребенок более резвый, другой — менее резвый. Наше понимание проблемы укладывается в эти рамки.

Конечно, проблем много: от инфраструктурных до социально-психологических. Необходимо также изменить общественную психологию. Но это тоже не тот вопрос, который мы должны надеяться решить за неделю. С другой стороны, мы не имеем права останавливаться на этом пути ни на секунду. И я надеюсь, что мы сможем обеспечить динамику и двигаться вперед с этой динамикой”, — сказал Никол Пашинян.

Перейдя к вопросам повестки дня, участники заседания обсудили планируемые после ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов шаги и действия. Участники заседания приветствовали ратификацию Протокола и отметили, что этот процесс затянулся более чем на 12 лет.

В ходе заседания также были затронуты вопросы об обеспечении необходимой инфраструктуры для лиц с инвалидностью, в частности, о ходе проводимых работ по обеспечению доступности в многоквартирных домах и учреждениях общественного значения.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство и дальше будет осуществлять последовательные шаги в этом направлении, и дал конкретные поручения ответственным лицам.