Ереванский метрополитен 6-го и 7-го декабря с 11:00 до 18:00 часов не будет работать с целью беспрепятственного проведения съемок в рамках конкурса «Детское Евровидение» — Junior Eurovision Song Contest.

Как передает Арменпресс, в Ереванском метрополитене поясняют, что в эти дни в Ереван прибывают делегации 20-го конкурса Junior Eurovision , с участием которых будет снята программа, представляющая историю, традиции и культуру Армении. Он пройдет в Ереванском метро.

Подробности проекта будут опубликованы в ближайшее время.

Junior Eurovision пройдет в Ереване 11 декабря.