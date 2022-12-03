Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с закрытием азербайджанцами автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией. МИД Арцаха призвал международное сообщество решительно осудить антиармянскую политику Азербайджана и предпринять действенные шаги по обузданию агрессора.

Арменпресс представляет заявление МИД Арцаха.

«3 декабря, в полдень, азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, перекрыв трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши — Карин так, тем самым прервав связь Арцаха с Арменией и селами Бердадзорского подрайона Шушинского района.

Этот бесчеловечный поступок является очередным доказательством того, что главная цель Азербайджана – деарменизировать Арцах, провести там этнические чистки и геноцид — осталась неизменной.

Данный террористический акт также подрывает достигнутое на международном уровне соглашение по Лачинскому коридору и наносит подлый удар по миротворческой миссии Российской Федерации по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Геноцидальная политика и действия Азербайджана — серьезный вызов цивилизованному миру и демонстрация неприкрытого неуважительного и пренебрежительного отношения к международному праву.

Призываем международное сообщество строго осудить антиармянскую государственную политику Азербайджана и предпринять действенные шаги по обузданию агрессора».

Ранее 3 декабря стало известно, что в районе перекрестка Шуши-Карин так группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис — по экологическим соображениям.

Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

«Очевидно, что Азербайджан этим шагом идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и оказать на мирное население психологический террор», — говорилось в сообщении.

Активные переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах с Арменией, открыта двусторонне для всех видов транспорта.