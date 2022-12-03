Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг убежден, что власти Азербайджана примут международные нормы только в том случае, если их к этому принудят: в связи с этим он считает первоочередным шагом ЕС отказ от газовой сделки с Азербайджаном

Такое убеждение депутат выразил в беседе с Арменпресс, сославшись на очередную провокацию со стороны Азербайджана — инцидент с закрытием единственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией.

«Эти постоянные провокации должны быть немедленно прекращены. Я призываю европейские институты и международное сообщество выразить глубокую озабоченность в связи с этим последним инцидентом, который наносит ущерб текущим усилиям по установлению мира и примирению», — заявил депутат Европарламента.

Депутат подчеркнул, что сейчас самое время ослабить напряженность. По его словам, они должны признать, что власти Азербайджана примут международные нормы только в том случае, если их к этому принудят. «Возможно, наш первый шаг — это отказ от газовой сделки», — подчеркнул Ларс Патрик Берг.

Ранее 3 декабря стало известно, что в районе перекрестка Шуши-Карин так группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис — по экологическим соображениям.

Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

«Очевидно, что Азербайджан этим шагом идет на провокацию, чтобы прервать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и оказать на мирное население психологический террор», — говорилось в сообщении.

Представители российского миротворческого контингента вели переговоры с азербайджанской стороной для открытия дороги Степанакерт – Горис, соединяющей Арцах с Арменией.

Активные переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах с Арменией, открыта двусторонне для всех видов транспорта.