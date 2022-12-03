На территории республики днем 3 декабря, в ночь на 4 декабря — в большинстве областей, днем 4, 5 декабря — в отдельных районах ожидаются осадки, в горных районах — в Лори, Тавуше и Сюнике ожидается снег, местами туман, ожидается плохая горизонтальная видимость.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 4 и 5 декабря в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 3 декабря, ночью 4 и 5 декабря ожидаются дождь и туман. Погода без осадков ожидается днем 4 декабря, 6-8 декабря. 6-8 декабря будет погода без осадков. Ветер северо-восточный — 2-5 м/с.

3 декабря в Арцахе ожидается дождь, 4 декабря — погода без осадков.