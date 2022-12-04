Мэр Еревана Грачья Саргсян прокомментировал общественные обсуждения, связанные с предпраздничным украшением столицы.

Как передает Арменпресс,на своей странице в Facebook мэр Еревана отметил, что общественных дискуссий, связанных с предпраздничным украшением города, в этом году, конечно же, было в разы больше, чем обычно, и все из-за допущенных ими упущений в иллюминационных работах. Мэр заверил, что будет сделано все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Но в этом году наша страна имеет честь принимать делегации Junior Eurovision Song Contest, а это уникальная возможность принять гостей наилучшим образом и показать нашу столицу Ереван и ереванцев со всех сторон.

Я более чем уверен, что дискуссий было бы не меньше – даже если бы полностью отсутствовали декорации, украшения. Юмор и критика в этом случае, однако, были бы нацелены в сторону некомпетентности и неуместного представления нашей страны международному сообществу. В любом случае, давайте оценим уже проделанную работу, давайте сделаем наших детей коммуникаторами чуда, ведь Площадь Республики стала частью самого чуда. Мы встретимся 5 декабря, в 19:00, вовремя церемонии зажжения елки», — написал Грачья Саргсян.