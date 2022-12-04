Следственный комитет Армении 3 декабря возбудил уголовное дело по факту получения военнослужащим ВС Армении огнестрельного ранения.

Как передает Арменпресс,сообщение об этом распространилСледственный комитет Армении.

«В Пятом гарнизонном следственном управлении Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 528 Уголовного кодекса Армении —по факту огнестрельного ранения (нанесения вреда здоровью) военнослужащего.

По предварительным данным, около 20:00 часов 3 декабря 2022 г. военнослужащий N-ской в/ч МО Армении рядовой Г.Х. при исполнении боевого дежурства получил сквозное пулевое ранение в правое бедро от выстрела из автомата АК-74 —прикрепленногоза ниморужия.

Ведется расследование.

Принимаются меры для полного выяснения причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК Армении и решением суда, вступившим в силу.