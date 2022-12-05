Советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян прокомментировал ложные обоснования азербайджанской стороны, касающиеся перекрытия трассы Степанакерт-Горис

Как передает Арменпресс, Бегларян затронул эту тему в записи на своей странице в Telegram-канале.

«Алиевские «экологические активисты»фактическине нашли никаких экологических проблем и дорог в Азербайджане, имеющем крупнейшие рудники и коррумпированные власти, чтобы поднять эти вопросы у себя и перекрыть свои пути.

Спекулятивно разыгрываемых ими экологических проблем в Арцахе нет, поскольку:

во-первых,хвостохранилище Кашенского рудника в Арцахе соответствует лучшим международным стандартам, к тому же периодически проходит экспертные исследования и проверки на международном уровне.

во-вторых, Кашенский рудник находится примерно в 19 км от ближайшего азербайджанского села Капанлы —весьма далеко от их водных ресурсов.

Не удивлюсь, если однажды алиевские «активисты по правам человека» захотят перекрыть единственную дорогу Арцах-Армения, требуя от Алиева освободить азербайджанских политических заключенных», — написал Бегларян.

3 декабря группа азербайджанцев в гражданском перекрыла трассу Степанакерт-Горис под надуманным экологическим предлогом. Российские миротворцы более трех часов вели переговоры с азербайджанской стороной, после чего дорога была открыта.