Члены сборной Армении по тяжелой атлетике готовятся к чемпионату мира.

Как сообщает «Арменпресс», армянские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Колумбии Боготе с 9 декабря. В составе мужской сборной Армении: Андраник Карапетян, Вардан Манукян (89 кг), Акоп Мкртчян, Давид Ованнисян (96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг), Вараздат Лалаян, Симон Мартиросян (+109 кг). В женской сборной: Изабелла Яилян (59 кг), Татев Акопян, Милена Хачатрян (76 кг), Лиана Гюрджян (81 кг), Рипсиме Хуршудян (+87 кг).

13 декабря за медали будут бороться борцы высших весовых категорий.

Чемпионат мира в супертяжелом весе завершится 17 декабря.