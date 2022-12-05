В Музее современного искусства 2 декабря открылась уникальная мультимедийная выставка «10 гениев Возрождения».

Она продлится до 15 января и представляет самые известные полотна 10 всемирно известных итальянских художников эпохи Возрождения (Раннего, Высокого, Позднего).

Основная идеология Возрождения — гуманизм, признание человека наивысшей ценностью: восхваление человеческого гения, уникальных и экстраординарных способностей человеческого разума, красоты человеческого тела.

О том, как идеи Возрождения воплощались в полотнах, можно будет проследить благодаря «ожившим» и самым известным шедеврам Сандро Боттичелли, Джованни Беллини, Леонардо Да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти, Джорджоне, Бартоломео Венето, Тициана, Тинторетто, Веронезе.

Благодаря применению современных проекционных технологий выставка насыщена анимацией и 3D-эффектами.

Показ экспозиции сопровождается классической музыкой — произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Ференца Листа, Густава Малера, Эдварда Грига и др., что позволит полностью погрузиться в эпоху Ренессанса.

Закадровый голос на армянском и русском языках расскажет о самых важных фактах из биографии художников, в то время как перед глазами посетителей будут «проплывать» и «оживать» огромные 3-6 метровые картины: «Сикстинская Мадонна», «Джоконда», «Витрувианский человек», «Сотворение Адама», «Рождение Венеры», «Марс и Венера», «Любовь земная и любовь небесная», «Три грации» и др. Благодаря компьютерной программе картины можно будет рассмотреть в деталях: увидеть все нюансы полотен, а также неповторимый колорит и живописную технику авторов.

Отметим, что мультимедийная выставка «10 гениев Возрождения» — это часть проекта «Двигающиеся полотна», основанного в 2016 году в России Анатолием Заммером. Проект также представляет мультимедийные выставки, посвященные творчеству Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) и Ван Гога. И, скорее всего, в будущем году одна из них будет показана в Ереване. Не трудно догадаться какая…