Совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в понедельник в Колонном зале Дома Союзов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Парламентская ассамблея рассмотрит проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах ОДКБ и ряд других проектов модельных законодательных актов, также отметили в пресс-службе.

Накануне заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, 4 декабря председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с коллегами — главами делегаций ПА, прибывшими в Москву, они обсудили повестку предстоящего заседания, сообщили в пресс-службе Думы.

Перед встречей с Володиным участники ПА ОДКБ осмотрели музейно-выставочный комплекс парка «Зарядье».