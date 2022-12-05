Центр исследований Христианского востока Университета Зальцбурга Париса-фон-Лодрона (Австрия), который с 2013 года финансируется и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с целью проведения арменоведческих исследований, под руководством арменоведа Ясмин Дум-Трагута в рамках первого конкурса грантов, посвященного духовному и культурному наследию Арцаха, предоставил молодым ученым пять исследовательских грантов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве ОНКС Армении, отметив, что грантовая программа финансируется Архиепископской епархией Зальцбурга.

Эта программа краткосрочных грантов направлена на содействие исследованиям молодых ученых в области истории, культуры, археологии и искусству христианства Арцаха, а также исторических и культурных памятников, на то, чтобы внести вклад в изучение армянского культурного наследия.

Все пять исследователей, получивших гранты, из Армении. Они представляют различные научно-исследовательские учреждения, а также Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Это:

Нжде Еранян заместитель директора Музея истории Армении, научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН Армении, тема: «Культура Арцах в начале III-I тысячелетий, по музейным материалам»;

Отец Атанас Абега Саркисян, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Папский восточный институт Рима, магистрант, тема: «Христианские представления в армянском фольклоре Арцаха»;

Шогакат Деврикян, Институт искусств НАН Армении, аспирант, тема: «Общие закономерности и местные особенности армянской миниатюрной живописи в образах Евангелий, иллюстрированных в Арцахе»;

Овсанна Хачатрян, Матенадаран им. Месропа Маштоца, научный сотрудник, тема: «Рукописи Арцаха как важные исторические и культурные источники»;

Ашот Мкрян, Музей-институт Геноцида армян, сотрудник, лингвист, тема: «Арцахский диалект в Смирне. Общелингвистическое исследование».

Исследовательские проекты будут осуществляться в тесном сотрудничестве с кафедрой арменоведения Зальцбургского университета, получая экспертные и научные консультации. Результаты в виде научных докладов и статей будут подведены в Университете Зальцбурга в конце следующего года.Программа краткосрочных грантов, посвященных изучению армянского культурного наследия Арцаха, продолжится и в 2023 году. Кафедра арменоведения Университета Зальцбурга призвана поддерживать молодых исследователей и их научные проекты, поощрять междисциплинарность и интернационализацию исследований, связанных с арменоведением, а также с культурным наследием Арцаха, находящегося под угрозой исчезновения, способствовать его сохранению.