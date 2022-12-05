Директор Центра права и справедливости Фонда «Татоян» Арман Татоян провел в Сиднее встречу с армянской общиной, представив собранные фондом факты военных преступлений Азербайджана на суверенной территории Армении и Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече присутствовали общественные деятели, эксперты, журналисты и другие лица.

Арман Татоян представил последствия последних азербайджанских вторжений в Джермукскую, Сюникскую и Гегаркуникскую области. Он подчеркнул, что факты свидетельствуют о том, что Азербайджан проводит работы по укреплению своих незаконных вооруженных объектов на оккупированных территориях Армении: в окрестностях сел и на дорогах, и даже готовится к зиме, строя дороги, строения, обустраивая позиции и блиндажи.

Директор фонда сообщил, что обстрелы с азербайджанской стороны в направлении приграничных сел Армении стали ежедневными. Они терроризируют людей и делают жизнь в этих общинах невозможной.

Арман Татоян представил основы права на самоопределение коренного народа Арцаха, неотъемлемой части армянского народа, и факты азербайджанской политики армянофобии и вражды.

Он подчеркнул, что Азербайджан вводит международное сообщество в заблуждение, на самом деле у него нет мирных намерений. Первоочередным и неотложным вопросом является удаление азербайджанских вооруженных объектов с захваченных территорий, сел и с межобщинных дорог Армении. Необходима демилитаризованная зона безопасности для восстановления нормальной жизнь, прав и безопасности людей.

Арман Татоян подчеркнул важность общественной солидарности и совместных усилий для решения проблем безопасности, стоящих перед страной. Он призвал собравшихся обязательно при посещении Армении побывать и в областях, чтобы своими глазами увидеть состояние приграничных сел.

Визит Армана Татояна в Австралию состоялся по приглашению Комиссии «Ай Дата» Австралии. Он ряд встреч и обсуждений о деятельности фонда и выполненных им работах.