В этом году в Армении предстоит теплый и сухой декабрь.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Гагик Суренян, отметив, что в декабре среднемесячная температура воздуха на всей территории республики будет выше климатической нормы на 2-3 градуса, а количество осадков ниже нормы.

«Это означает, что у нас, в среднем, будет более теплый и сухой декабрь, чем за много лет. На данный момент на большей части территории республики, кроме Лорийской, Тавушской, Сюникской областей, а также Арцаха, где температура находится в пределах нормы, температура воздуха на 5-8 градусов превышает климатическую норму», — сказал Гагик Суренян.

Он добавил, что с 8 декабря прогнозируется повышение температуры и в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях и в Арцахе.