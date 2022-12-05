В Армении в течение прошедшей недели, с 28 ноября по 4 декабря, проведено 2386 тестирований, подтвержден 91 случай заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за указанный период зарегистрировано 2 летальных исхода.

В последние 7 дней число выздоровевших составило 113 человек, в настоящее время лечение получают 283 пациента.

Всего за период эпидемии в Армении проведено 3 миллиона 237 561 тестирований, подтверждено 445 828 случаев заболевания Covid-19.Общее количество выздоровевших составляет 434 979 человек, скончались 8 712 заболевших.