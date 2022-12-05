Россия заинтересована в том, чтобы всячески способствовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Важная тема — ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты и в ноябре 2020 года, в январе, ноябре 2021 года, и в конце октября был очередной саммит в Сочи», — сказал руководитель дипведомства РФ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора, и в целом — укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, стороны также рассмотрят вопрос взаимодействия в регионе и в многосторонних структурах. «Всегда на нашей повестке дня взаимодействие в регионе, каспийская тематика, контакты в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, которая переживает очень непростые времена, Содружестве Независимых Государств и другие процессы, которые происходят на нашем общем пространстве», — добавил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

«Безусловно, особое значение этого года заключается в подписании в ходе визита Ильхама Алиева, президента Азербайджанской Республики в Москву декларации о союзнических отношениях «, — добавил Лавров.