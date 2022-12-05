Музей-институт Геноцида армян за передачу ценных архивных документов вручил основателю итало-арабской компании «Асадака» журналисту Талалу Храису благодарственную грамоту.

Как передает «Арменпресс», архивные материалы были обнаружены каменщиком Сальваторе Гаргано во время ремонтных работ в обители Ориоло Романо (коммуна в Лацио). Эти архивные материалы — исторические документы для изучения обстоятельств мученической смерти монаха-францисканца итальянца Сальваторе Лилли, а затем для причисления к лику блаженных католической церкви.

Материалы состоят из исторических записей, писем отца Сальваторе, адресованным тогдашнему Папе Пию IX (1846-1878), различным духовным и светским чиновникам, а также записей свидетельских показаний, расследовавших обстоятельства мученической кончины Сальваторе Лилли, и фотографий свидетелей. В них Сальваторе Лилли, как очевидец, описывает репрессии, проводимые Османской империей против армянского населения.

Сальваторе Лилли, сын Винченцо и Аннунциаты Лилли, родился в 1853 году в коммуне Каппадокия в провинции Аквила в регионе Абруццо в центральной Италии. В 1873 г. он отправляется в Малую Азию в качестве миссионера, назначается духовным лидером Муджукдереси. 19 ноября 1895 г. он вместе с семью армянскими товарищами был убит османскими солдатами. Им предлагали принять ислам. За отказ отречься от христианства и принять ислам все они были убиты.

О мученической кончине отца Сальваторе Лилли и его сподвижников рассказал Агаси (Карапет Тур-Саркисян, 1871-1941 гг.), написавший историю Зейтунского восстания, гнчакский деятель из Хагента, посвятивший ей главу своей книги из 8 страниц.

3 октября 1982 года Папа Иоанн Павел II канонизировал Сальваторе Лилли и его семерых сподвижников католической церкви, 19 ноября установлен Днем их памяти.

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