Новое заседание в формате «3+3» по Южному Кавказу готовится, даты и повестка дня сейчас согласовываются.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.

«Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы, имею в виду три южнокавказские республики и три их соседа — Россию, Иран, Турцию. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана, состоялась первая встреча. А сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня», — сказал он.

Первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3», которое было посвящено вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, прошло на уровне замминистров иностранных дел 10 декабря 2021 года в Москве.