Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 5 декабря выступил на совместном заседании Совета ПА ОДКБ и 15-м пленарном заседании Ассамблеи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер НС, в частности, отметил, что в последние годы в геополитическом измерении наметились политические реалии, которые ознаменуют трансформацию системы международных отношений в ближайшем будущем, и именно в этом контексте региональные организации безопасности должны проявлять большую активность. “Проведены работы по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки в целях выработки согласованных подходов к международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ”, — отметил А.Симонян.

Касаясь парламентского сотрудничества организации, он подчеркнул, что необходимо координировать законодательную работу посредством принятия модельных актов и выработки рекомендаций по широкому кругу вопросов. Спикер НС особо выделил, что с момента последнего заседания военно-политическая обстановка в регионе Южного Кавказа ухудшилась, происходят события, подрывающие стабильность и региональную безопасность.

Он подробно остановился на военных действиях азербайджанских вооруженных сил, вторгшихся на территорию Армении в сентябре, напомнив, что на новом этапе агрессии азербайджанцы оккупировали определенные части суверенной территории Республики Армения. А.Симонян подчеркнул, что воинственная риторика официального Баку свидетельствует о будущих экспансионистских устремлениях Азербайджана.

“В этой непростой ситуации военно-политическая поддержка наших партнеров по ОДКБ была крайне важна для Армении, и армянская сторона изложила свои ожидания, а именно:Четкая политическая оценка Организации в связи с сентябрьской эскалацией на армяно-азербайджанской границе;Принятие дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении после агрессии Азербайджана”, — отметил председатель НС Армении.

Он подчеркнул, что сегодня в зоне ответственности ОДКБ находятся вооруженные силы третьей страны, и он не знает, чем это можно объяснить и как партнеры видят продолжение этой ситуации, когда почти каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего армян убивают.

Глава парламента Армении заверил, что Армения никогда не делала заявлений о выходе из ОДКБ, но было сказано, что ОДКБ покидает регион, чем и обеспокоены в нашей стране. В пространном выступлении было затронуто урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы.

“Сегодня перед нами стоит задача защитить население Нагорного Карабаха. Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха отныне не существует, как и нет коренного армянского населения Нагорного Карабаха. На днях Минобороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев не использовать название Нагорный Карабах и армянские топонимы. Более того, мы видим намерение азербайджанской стороны закрыть Лачинский коридор. Лачинский коридор – единственная полноценная дорога гуманитарного значения для жизнеобеспечения армян Нагорного Карабаха”, — подчеркнул А.Симонян.

В заключение председатель НС отметил, что усилия и предпринятые шаги Армении на деле подтверждают приверженность Армении мирному урегулированию всех связанных с конфликтом вопросов, в том числе обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.