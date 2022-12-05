Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан на основе Алма-Атинской декларации.

Как сообщает Арменпресс, об этом Сергей Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой.

“Московский проект был подготовлен давно — в начале этого года — и передан сторонам как подтверждение стремления РФ помочь найти общую базу. Он был в целом позитивно встречен. С тех пор были предложения Азербайджана — пять принципов, была реакция премьера Армении Никола Пашиняна, а совсем недавно во время поездки глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон азербайджанская сторона представила еще одну версию возможного документа. После возвращения из США армянские представители предоставили свои ответные предложения” , — отметил Лавров.

По его словам, Москва по-прежнему готова оказывать содействие. “Здесь, конечно, очень важно определиться в главных, принципиальных вещах. В этом смысле то, что было согласовано руководителями Азербайджана и Армении в Праге 6 октября, имеет рубежное значение, когда они подтвердили свою нацеленность на решение всех проблем на основе устава ООН и Алма-Атинской декларации декабря 1991 года”, — заключил глава МИД РФ.