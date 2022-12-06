Совет безопасности Республики Арцах коснулся муссируемой в СМИ информации о том, что командование дислоцированных в Республике Арцах миротворческих сил Российской Федерации согласилось на создание азербайджанского таможенного поста в Лачинском коридоре.

Как сообщает Арменпресс, Совбез Арцаха заверяет, что это не соответствует действительности.

“Распространяемая в средствах массовой информации о якобы согласии командования РМК установить азербайджанский таможенный пост в Лачинском коридоре не соответствует действительности.

В целях недопущения ввоза в зону ответственности РМК запрещенных предметов, российскими миротворцами рассмотрена возможность установки на посту рентген-сканера для досмотра въезжающих транспортных средств. Осуществление контроля грузов спланировано силами специалистов РМК.

По сему вновь подчеркиваем, что распространяемая информация о размещении в Лачинском коридоре азербайджанского контрольного пункта является ложью и не отражает положения Трехстороннего заявления руководителей Армении, Азербайджана и России.

Призываем не поддаваться ложным сведениям и следить исключительно за официальной информацией”, — говорится в заявлении СБ Республики Арцах.