Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с находившимся 5 декабря в Москве с рабочим визитом министром ИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым недавний инцидент с перекрытием Бердзорского (Лачинского) коридора так называемыми азербайджанскими «экологами» в Арцахе.

«Посвятили определенное время и этой теме. Констатировали, что «на земле» представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента. Как и в других случаях, все вопросы, возникающие у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей трехсторонних заявлений, имеют для нас приоритетное значение.

Российские военные «на земле» этим активно занимаются», — сказал Лавров отвечая на вопрос.

А прозвучал вопрос так: «3 декабря с.г. СМИ сообщили, что ряд государственных структур Азербайджана обратились к российскому миротворческому контингенту по вопросам экологической ситуации в зоне их развертывания. Обсуждался ли данный вопрос сегодня?».

Судя по ответу г-на Лаврова, все вопросы, возникающие у Азербайджана по теме выполнения договоренностей трехсторонних заявлений, имеют для России «приоритетное значение», а на вопросы, возникающие у Армении и Арцаха по поводу невыполнения Азербайджаном трехсторонних заявлений, на которые Москва молится, как на священную корову, России наплевать? Хотя вопросы, возникающие у Азербайджана, выходят далеко за рамки этих договоренностей.

Судя же по вопросу, кем заданному, не сообщается, появление 3 декабря т.н. азербайджанских «экологов» в гражданской одежде с физиономиями рецидивистов «Яшмы» в районе перекрестка Шуши-Карин для перекрытия трассы Степанакерт-Горис было неожиданным только для арцахцев, а российские миротворцы (РМК) были уведомлены? Тогда получается, что это была их совместная провокация?

А в том, что это была именно провокация, сомневаться не приходится. 15 переодетых в гражданское спецназовцев, какой-то офицер в военной форме, журналисты… Хорошо подготовились. А вот как им удалось проникнуть на трассу, на которой расположены не менее 7 постов РМК, — вопрос, ответ на который содержится в вопросе, заданном Лаврову.

К сведению главы МИД РФ, это — очередное грубое нарушение Азербайджаном Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г. Азербайджан не имеет права ни под каким предлогом препятствовать нормальному функционированию Бердзорского (Лачинского) гуманитарного коридора и передвижению людей.

Власти Азербайджана подвергают террору 120 тысячное население Арцаха, заявил советник госминистра республики Артак Бегларян: «Группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла единственную дорогу Арцах-Армения на участке Шуши.

Они выдвигают строгo формальные экологические рассуждения, однако очевидно, что это организованный властями Азербайджана теракт в отношении 120 000 жителей Арцаха».

По его словам, этой очевидной провокацией Азербайджан преследует цель, посредством психологического терроризма и блокирования связи с внешним миром, осуществить гуманитарную катастрофу и этническую чистку в Арцахе.

Еще одной мишенью азербайджанской стороны является РМК, поскольку безопасность этой дороги гарантирована Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г., считает Бегларян.

«Следовательно, Азербайджан не только совершает грубейшее нарушение прав человека и международного гуманитарного права, но и нарушает взятые на себя обязательства по части этой дороги», — подчеркнул советник госминистра.

В то же время азербайджанские псевдо экологи провели переговоры с командованием российских миротворцев на предмет проведения мониторинга и инвентаризации имущества на месторождениях Арцаха, где осуществляется добыча полезных ископаемых. По сообщению азерсми, по итогам обсуждений начата подготовка дорожной карты.

Не с властями Арцаха, с которыми, как утверждают западные посредники, Баку должен вести переговоры, а с российскими миротворцами, мандат которых Азербайджан по сей день не утвердил?! А есть у миротворцев полномочия вести подобные переговоры?

Кстати, принципы и порядок пользования недрами в Арцахе, а также отношения, связанные с пользованием недрами, регулируются Кодексом о недрах Республики Арцах. Комитет по экологии Республики Арцах, как уполномоченный государственный орган, осуществляет надлежащий контроль за деятельностью компаний, пользующихся недрами.

Комитет в своем заявлении подчеркнул, что недра Республики Арцах являются исключительной собственностью государства и используются в соответствии с передовыми международными стандартами экологической и социальной ответственности. «В рамках этих стандартов Республика Арцах заботится о здоровье своего населения и охране природы, несмотря на международную непризнанность и сложности, обусловленные конфликтом.

Наши периодические исследования с привлечением экспертов международного уровня не выявили каких-либо существенных экологических рисков, связанных с недропользованием. При необходимости принимаются профилактические меры.

Что касается соответствующего заявления министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, то мы уверены, что результаты любого исследования, проведенного в рамках арцахского законодательства, подтвердят соблюдение экологических норм и стандартов. Более того, Республика Арцах готова даже пригласить международную экспертную группу для дополнительной оценки экологических рисков и усовершенствования системы», — отмечается в заявлении.

Алиевские «экологические активисты», фактически, не нашли никаких экологических проблем и дорог в Азербайджане, имеющем крупнейшие рудники и коррумпированные власти, чтобы поднять эти вопросы и перекрыть их пути, отметил советник госминистра Арцаха Артак Бегларян. Он подчеркнул, что надуманных азербайджанцами экологических проблем в Арцахе нет, так как:

1. Хвостохранилище Кашенского рудника в Арцахе соответствует лучшим международным стандартам, которое периодически проходит экспертные проверки на международном уровне.

2. Кашенский рудник находится примерно в 19 км от ближайшего азербайджанского села Капанлы и очень далеко от их водных ресурсов.

Очевидно, что преследуемые Азербайджаном этой провокацией цели носят чисто политический характер. Во-первых, показать и арцахцам, и российским миротворцам что именно Азербайджан якобы является хозяином этой земли. Во-вторых, угрозами закрыть Бердзорский (Лачинский) коридор, установить там КПП и прервать связь между Арцахом и Арменией, добиться согласия Армении на открытие экстерриториального коридора через армянский Сюник для наиболее короткой сухопутной связи с Нахиджеваном и Турцией.

«Этот бесчеловечный поступок является очередным доказательством того, что главная цель Азербайджана — деарменизировать Арцах, провести там этнические чистки и геноцид — осталась неизменной.

Данный террористический акт также подрывает достигнутое на международном уровне соглашение по Лачинскому коридору и наносит подлый удар по миротворческой миссии Российской Федерации по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Геноцидальная политика и действия Азербайджана — серьезный вызов цивилизованному миру и демонстрация неприкрытого неуважительного и пренебрежительного отношения к международному праву. Призываем международное сообщество строго осудить антиармянскую государственную политику Азербайджана и предпринять действенные шаги по обузданию агрессора», — заявил МИД Арцаха.

Тому свидетельство — факт новой провокации Азербайджана 4 декабря. В этот день в сопровождении российских миротворцев в очередной раз было организовано движение колонны азербайджанских грузовиков по маршруту Матагис-Карвачар. Колонна состояла из грузовых машин и одного легкового автомобиля, в котором находилось четверо азербайджанцев в штатском.

На территории общины Гетаван Мартакертского района по техническим причинам колонна остановилась, после чего находившиеся в легковом автомобиле азербайджанцы вышли из машины и начали грубо и вызывающе вести себя по отношению к находящимся там армянским юношам, издеваясь над ними и оскорбляя их.

На указанной почве возник спор, в ходе которого упомянутые азербайджанцы и водители грузовиков применили насилие в отношении армянской молодежи. С целью прекратить спор спустя некоторое время на место прибыли также родственники молодых людей, в ходе чего снова произошла ссора. Участники инцидента получили легкие телесные повреждения, также поврежден азербайджанский легковой автомобиль.

По предварительной информации, находившиеся в легковом автомобиле лица являются служащими ВС и Военной полиции Азербайджана, между тем периодическое использование указанного маршрута при посредничестве РМК и в их сопровождении должно иметь только гуманитарные цели.

К сожалению, из представителей международного сообщества на происходящее отреагировали лишь президент НПО «Индийско-армянская дружба» Рананджай Ананд и Институт Лемкина по предотвращению геноцида.

«Вот как геноцидный, но надежный партнер Европы делает свой вклад в ценности, нравственность, права человека и демократию! Это геноцидный шаг к этнической чистке армян Арцаха», — написал в Twitter Рананджай Ананд.

Институт Лемкина по предотвращению геноцида в своем четвертом обновлении «Красного флага» «напоминает международному сообществу, что недавняя осада Арцаха — это не единичный случай, а одно из целой серии преступных действий, осуществленных автократическим режимом Ильхама Алиева».

В своем заявлении Институт описывает изоляцию Арцаха как репетицию геноцида: «Многие геноцидальные режимы проводят репетиции геноцида поэтапно, оценивая по ходу дела реакцию международного сообщества. Институт Лемкина по предотвращению геноцида считает, что Алиев делает именно это — создает условия для геноцида, подтверждая международное безразличие к вопросу Арцаха».

Институт «твердо убежден, что международное сообщество может предотвратить геноцид в данном случае путем оказания скоординированного дипломатического давления как на режим Алиева в Азербайджане, так и на его союзника, режим Эрдогана в Турции. Западный мир должен ясно дать понять, что он не поддерживает геноцид, чтобы в итоге не стать свидетелем еще одной катастрофы для армянского народа».

Совет безопасности Арцаха заявил, что распространяемая в СМИ информация «о якобы согласии командования РМК установить азербайджанский таможенный пост в Лачинском коридоре не соответствует действительности».

Мол, в целях недопущения ввоза в зону ответственности РМК запрещенных предметов, российскими миротворцами рассмотрена возможность установки на посту рентген-сканера для досмотра въезжающих транспортных средств. Осуществление контроля грузов спланировано силами специалистов РМК.

Однако, как отмечают арцахцы, внимательно прослушавшие сказанное командующим РМК генералом Волковым азерСМИ о возможности открытия мини-таможни и закадровый текст на азербайджанском, установив свое некое подобие мини таможенного поста, миротворцы откроют ящик пандоры, дав возможность Азербайджану требовать своего участия, пусть и на первых порах удаленного, в досмотре автомобилей, а потом и граждан. «А развитие ситуации доказывает, что российская сторона постоянно уступает.

Уступит и здесь. А поэтому действующие элиты должны всеми возможными средствами не допустить никаких технических средств досмотра и регистрации граждан на дороге жизни. Кем бы они ни устанавливались! Ибо, в конечном итоге, они будут на службе Азербайджана. И мы уже очень быстро скатимся к 1988 году».