Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг убежден, что власти Азербайджана примут международные нормы только в том случае, если их к этому принудят. В связи с этим он считает первоочередным шагом ЕС отказ от газовой сделки с Азербайджаном

Такое убеждение депутат выразил в беседе с Арменпресс, сославшись на очередную провокацию со стороны Азербайджана — инцидент с блокадой единственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией.

«Эти постоянные провокации должны быть немедленно прекращены. Я призываю европейские институты и международное сообщество выразить глубокую озабоченность в связи с этим последним инцидентом, который наносит ущерб текущим усилиям по установлению мира и примирению», — заявил депутат Европарламента.

Депутат подчеркнул, что сейчас самое время ослабить напряженность. По его словам, они должны признать, что власти Азербайджана примут международные нормы только в том случае, если их к этому принудят. «Возможно, наш первый шаг — это отказ от газовой сделки», — подчеркнул Ларс Патрик Берг.

Напомним: 3 декабря Информационный штаб Арцаха сообщил, что в районе перекрестка Шуши-Каринтак группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис — якобы по экологическим соображениям.

Переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах с Арменией, открыта двусторонне для всех видов транспорта.