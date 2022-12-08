Совместными усилиями Института литературы им. М.Абегяна Национальной Академии наук, издательства «Антарес» и Дома-музея Егише Чаренца ежегодно, начиная со 125-летия со дня рождения Чаренца, будет готовиться новое академическое издание произведений писателя — «Сборник произведений в 13 томах». Меморандум о сотрудничестве между структурами был подписан 28 ноября в Доме-музее Егише Чаренца.

Тринадцать томов обобщат все дошедшее до нас литературное наследие Чаренца и будут существенно отличаться от предыдущих изданий по содержанию, аннотациям и качеству текстов. Инициаторы издания надеятся, что люди, у которых есть реликвии, связанные с Чаренцом или рукописи, будут воодушевлены этой инициативой и передадут их в дар музею. Планируется, что 13-й том будет издан через шесть лет. Согласно меморандуму, Институт литературы берет на себя работы по составлению сборников, примечаний к ним и подготовке изданий, Дом-музей Егише Чаренца — популяризацию академических томов, организацию мероприятий, а «Антарес» — издание.

Поэта Чаренца знают все, но немногие знают Чаренца как издателя и организатора литературного движения. В этом контексте будет изучена его издательская деятельность, которая положит начало большому движению иллюстраторов и редакторов. Последние будут работать над новым 13-томником и попытаются представить его в современном формате.