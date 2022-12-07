Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что после вступления в должность премьер-министра в 2018 году вопрос реализации прав граждан, пострадавших в результате землетрясения, был для него принципиальным.

Как сообщает Арменпресс, глава правительства сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

«Первая задача, которую я поставил, состояла в том, чтобы был представлен список лиц, перед которыми у государства есть обязательства в плане ликвидации последствий стихийного бедствия. На сегодняшний день Республика Армения выполнила свое обязательство перед всеми теми гражданами, за исключением 28 семей, которые сами изъявили желание решить свои вопросы в рамках процессов, которые происходят сейчас в рамках строительства водохранилища Капси. Т.е. де-юре на данный момент у Армении нет никаких обязательств перед каким-либо гражданином в плане ликвидации последствий землетрясения 1988 года», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, развитию Гюмри мешают времянки. Премьер-министр поставил задачу полностью избавить город от времянок, после чего в правительство пришли письма о том, что жители стали жертвами несправедливости много лет назад и продолжают жить во времянках.

«В ответ на эти письма, я дал указание выяснить обстоятельства проживания граждан в этих времянках. Выяснилось, что там живут люди, у которых есть дома, например, в соседнем селе, поэтому важно выяснить правоотношения государства с людьми, проживающими во временных домиках», — сказал он.