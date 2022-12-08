Премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопрос о том, чего ждет Армения от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и почему он отказался подписать документ об оказании помощи Армении по итогам состоявшегося в Ереване саммита.

«Каковы были наши ожидания? Констатация того, что является зоной ответственности ОДКБ в Армении, так как это принципиальный вопрос для выстраивания правильных отношений», — как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

По словам премьер-министра, вторым ожиданием была четкая политическая оценка произошедшего. Пашинян напомнил о вторжении азербайджанцев в Армению на участке Сотк-Хознавар в мае 2021 года, в ходе которого не было боевых действий. По его словам, оппозиция подвергла его критике, заявив, что если армянская армия не воюет, то почему мы ждем помощи от ОДКБ.

«Затем наступил ноябрь, когда армия воевала, после этого наступило 13 сентября, армия снова воевала, и предыдущее обвинение стало неуместным. Мы ожидаем оценку произошедшего. В этом контексте подчеркивается, что было предложение помощи и мы отказались от какой-либо помощи. Очень важно уточнить, там [в непринятом на саммите документе ОДКБ — ред.] есть такая строчка: оказать помощь Армении, в том числе военно-техническую. Неясно, какая помощь предлагается, и принятие этой помощи без четких оценок будет означать принятие статус-кво, сложившегося на наших границах», — пояснил Пашинян.

По его словам, принимать предложение мониторинговой миссии ОДКБ без четкой политической оценки будет означать фиксацию и смирение со статус-кво. Он напомнил, что итоги встречи в Праге подтвердили, что стороны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Только после этого можно было направить наблюдательную миссию в Армении, так как границы Армении были четко обозначены.

«После всего этого уменьшились ли вызовы безопасности вокруг Армении? Нет, они не уменьшились. Возможно, даже увеличились. Однако, по нашим оценкам, если бы эти документы были приняты такими, какие они есть, то и в этом случае [вызовы безопасности] не уменьшились бы, наоборот, они продолжали бы увеличиваться», — заключил премьер-министр Пашинян.