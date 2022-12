Член Конгресса Испании Джон Иньярриту Гарция посетил поселок Сотк Гегаркуникской области Армениии и в видеообращении показал последствия зверств, совершенных Азербайджаном в сентябре, призвав международное сообщество заставить Азербайджан соблюдать мирную повестку дня, покинуть территории Армении, которые он оккупировал.

Иньярриту опубликовал видеообращение на своей странице в Twitter.

We are in Sotk (Armenia 🇦🇲) all this area has been bombed by Azerbaijan last September producing civilian casualties and destruction of hundreds of houses.



We ask the International Community to act and force Azerbaijan to respect the peace agenda and to leave Armenian lands pic.twitter.com/4TmcNlj4Tm