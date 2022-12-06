Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил на днях об упразднении «полиции нравов», добавив, что она не имеет никакого отношения к судебной власти с момента своего создания, сообщает Iran International.

Монтазери при этом подчеркнул, что тем не менее судебная власть продолжает наблюдать за поведением людей, намекая на то, что правила ношения хиджаба не отменены.

Ранее на минувшей неделе Монтазери упомянул, что парламент и Высший совет культурной революции объявят свое мнение по вопросу принудительного ношения хиджаба в течение двух недель, сигнализируя о том, что правило обязательного ношения хиджаба может быть изменено или отменено.

Напомним, что недавние акции протеста в Иране были вызваны смертью 22-летней Махсы Амини во время ареста «полицией нравов» за «неподобающий наряд».

«Полиция нравов» была официально создана летом 2006 года во время президентства тогдашнего президента страны Махмуда Ахмадинежада.