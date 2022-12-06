В Национальном собрании Армении пройдут очередные заседания. Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания, созванного 6 декабря, — 30 вопросов.

На повестке дня стоит вопрос об избрании члена Высшего судебного совета. Фракция «Гражданский договор» кандидатом на должность члена Высшего судебного совета выдвинула Айка Григоряна.

Парламент также обсудит законопроект о внесении изменений в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения», законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О паспорте гражданина Республики Армения» и прилагаемый пакет законопроектов, о внесении изменений в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении» и прилагаемый пакет законопроектов и ряд других законодательных инициатив.

Продолжение обсуждения проекта закона о государственном бюджете Армении на 2023 год состоится 7 декабря.