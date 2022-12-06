С преступлением геноцида необходимо бороться путем координации международных усилий, отдавая приоритет его предотвращению. 12-13 декабря 2022 года в Ереване пройдет IV Глобальный форум «Против преступления геноцида» под названием «Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий».

В разговоре с «Арменпресс» заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян отметил, что в работе форума примут участие много авторитетных лиц этой сферы. Будет около 250 участников, 30 международных авторитетных спикеров: ученые, высокопоставленные лица, представители технологических компаний.

«Кризис международной безопасности создает определенный контекст в предотвращении геноцида. Кроме того, мы хорошо знаем из истории, что крах системы международной безопасности всегда приводит к преступлениям против человечности и к другим массовым зверствам, и проведение конференции и участие политических и экспертных кругов, занимающихся предотвращением геноцида очень важно в этом контексте», — сказал замминистра.

По словам замминистра, с тематической точки зрения повестка форума в этом году формировалась вокруг новых технологий, каким образом новые технологии могут способствовать геноцидам и каким образом способствовать их предотвращению.

«Основной посыл нашего глобального форума заключается в том, что мы должны бороться с преступлением геноцида, координируя международные усилия, отдавая приоритет предотвращению. Но, в то же время, не забывая о том, что есть еще два важных столпа борьбы с геноцидом, а именно: защита жертв, недопущение повторения преступления геноцида, исключение и возмещение ущерба», — сказал он.

Коснувшись проблем использования новых технологий в предотвращении геноцида, замминистра подчеркнул, что использование новых, передовых технологий может способствовать осуществлению геноцида. По его словам, осуществление геноцида никогда не было легкой задачей, требовалась длительная пропаганда идеи геноцида среди разных слоев общества, совершение организованного убийства огромного количества людей, и с этой точки зрения страница геноцидов была открыта с начала ХХ века, а Геноцид армян стал одним из первых.

По его словам, не случаен тот факт, что предотвращение геноцидов является одним из приоритетов внешней политики Республики Армения. Это продиктовано не только историей, но и современными развитиями, региональными реалиями, в которых мы живем.

Замминистра подчеркнул, что отдельно будет затронута защита культурного и религиозного наследия, что также очень важно в нашем регионе. Они попытаются проанализировать, как современные новые технологии могут способствовать сохранению этого наследия.