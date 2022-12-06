Фонд государственных интересов Армении ANIF представляет новую инвестиционную краудфандинговую платформу ARFI. Это инструмент для привлечения инвестиций в электронной среде, что позволит местному бизнесу и инвесторам привлекать инвестиции со всего мира, участвовать в перспективных армянских проектах. Название платформы является аббревиатурой словосочетания «Armenia Financed», что означает «Финансируемая Армения».

В разговоре с «Арменпресс» директор инвестиционной компании ARFI Эдгар Эвоян рассказал о возможностях, особенностях и предложениях платформы.

— Фонд государственных интересов Армении ANIF представляет новую инвестиционную краудфандинговую платформу ARFI (Armenia Financed). Недавно ARFI получила лицензию Центрального банка. Как родилась идея платформы?

— Как известно, ANIF был создан с целью реализации масштабных проектов в Армении с крупнейшими иностранными инвесторами и институциональными партнерами. Основная цель — способствовать притоку частного капитала в экономику Армении путем инвестирования средств государственного происхождения.

В течение своей деятельности команда ANIF заметила спрос по нескольким направлениям. Вначале в ANIF обращались относительно небольшие компании и проекты, которые не соответствовали условиям ANIF и антикризисного Фонда государство-предприниматель. В то же время среди индивидуальных инвесторов проявилась заинтересованность в небольших вложениях в финансируемые проекты.

В результате у руководства ANIF возникла идея создать инструмент для привлечения инвестиций в электронной среде, который позволил бы как местному бизнесу привлекать финансирование, так и инвесторам со всего мира участвовать в потенциальных армянских проектах. Название является аббревиатурой словосочетания «Armenia Financed», что означает «Финансируемая Армения».

Должен отметить, что инвестиционная компания ARFI, оператор платформы, была зарегистрирована и лицензирована решением заседания Совета Центрального банка РА от 29 ноября. С этого дня начался процесс сотрудничества с компаниями и приема заявок. Также ведется работа с рядом известных армян в направлении вовлечения их в деятельность платформы в различных форматах. Инвестиции в платформу будут возможны с начала 2023 года.

— ARFI является первой инвестиционной краудфандинговой платформой в Армении и новинкой для армянского общества. Можно ли чуть подробнее об этой платформе?

ARFI — это онлайн-платформа для внебиржевых операций с ценными бумагами. Что это значит? До недавнего времени инвесторам во всем мире были доступны только публично торгуемые ценные бумаги. Для выхода на биржу требуются достаточно жесткие условия, которым в основном удовлетворяют уже сложившиеся крупные компании. Однако до выхода на биржу компании обычно привлекают капитал в несколько этапов, которые, однако, были доступны лишь небольшому числу инвесторов. Подобные платформы решают эту проблему, и ARFI является первой в Армении, цель которой заключается в предоставлении компаниям возможности привлекать капиталовложения в онлайн-среду с одной стороны, а с другой стороны дать возможность инвесторам приобрести участие в бизнес-проектах с большим потенциалом.

— Как Вы заметили, платформа направлена на развитие бизнес-среды в Армении. Есть ли целевые области, которым будет уделено больше внимания, или будут затронуты все сферы?

Целевых областей не будет, вместо этого будут прибыльные с точки зрения инвесторов бизнес-проекты, что окажет мультипликативный эффект на экономический рост с точки зрения макроэкономики.

— Какие возможности платформа даст бизнесменам и кто может подать заявку?

Платформа дает предпринимателям возможность не только привлекать капитал от большого количества инвесторов, но и бесплатно его рекламировать и иметь большое количество послов, которые будут рекламировать продукцию компании.

В начальный период мы не устанавливали жестких ограничений для подачи заявок. Цель состоит в том, чтобы не упускать из виду ИТ-стартапы с большим потенциалом. Однако в дальнейшем мы планируем использовать небольшую анкету, в результате ответов на вопросы которой владелец бизнеса узнает, стоит ему обращаться к платформе.

— Представьте пожалуйста, каковы условия участия в платформе? Есть ли ограничения или обязательные требования?

Основные ограничения носят законодательный характер. Например, выпускать акции на платформе могут только акционерные общества, а ООО и частные лица должны реорганизовываться в акционерные общества. Следующее ограничение заключается в том, что через платформу можно осуществлять инвестиции только в AMD. Также существует ограничение на максимальную сумму в течение года, которая составляет 2,5 млрд драмов.

— Что принесет использование платформы Армении?

Представьте на мгновение, что большинство армян диаспоры и других иностранных инвесторов инвестировали в платформу и уже увидели ее преимущества. Естественно, уверенность в инвестициях в Армению повысится, также и в отношении создания собственной инициативы в Армении, ведь одно дело услышать о каком-то успехе издалека, другое дело испытать и пожинать его плоды лично.

С другой стороны, это возможность для компаний и потенциальных бизнес-идей найти финансирование и двигаться вперед.

— Почему стоит выбрать платформу ARFI, каковы возможности и особенности этой платформы?

Мы уже говорили об основных возможностях платформы. Одной из технических особенностей является онлайн процесс инвестирования, включая регистрацию имущества инвесторов в Центральном депозитарии Армении. Далее будет онлайн-отбор и идентификация компаний и инвесторов. Надлежащая защита данных клиентов также является важной особенностью. Также в ближайшее время мы планируем пройти сертификацию ISO, отвечающую всем международно признанным нормам ИТ-безопасности.

— Первый вопрос, который может возникнуть у читателей при прочтении этого интервью: насколько надежна и независима платформа

— Мы гарантируем, что в случае инвестирования в любой проект, после успешного завершения финансирования, права собственности этих инвесторов будут надлежащим образом зарегистрированы в Центральном депозитарии Армении. Мы также гарантируем, что если финансирование не достигнет минимального порога, инвестор получит обратно вложенные деньги. Более того, до передачи в компанию деньги инвесторов будут находиться на специальных банковских счетах, которые защищены от риска банкротства.

Компания сделает все возможное, чтобы бизнес-мошенники не смогли получать инвестиции посредством этой платформы.

Изучение бизнес-проектов будет осуществляться с точки зрения интересов инвесторов. Отбор инвестиционный комитет будет проводить на основе оценки ряда критериев.

В случае одобрения бизнес-проекта платформа гарантирует, что любая информация, которая доступна оператору платформы и важна для принятия решения инвестором, не будет скрыта и будет прозрачно представлена на платформе.

Однако оператор не может гарантировать успех бизнес-проекта, что вполне объективно. Это не означает, что ANIF не будет софинансировать эти проекты. В настоящее время обсуждается возможность софинансирования бизнес-проектов ANIF на платформе ARFI.

— Мы часто слышим, что в Армении не используется потенциал диаспоры для инвестиций и бизнес-проектов. Платформа может стать очень хорошим инструментом, инвесторами могут стать представители армянской диаспоры, и таким образом больше укрепяться деловые связи Армения-Диаспора

— Да, вы правы. Наши соотечественники, проживающие в диаспоре, станут нашей целью с точки зрения маркетинга. Я хотел бы отметить еще одно обстоятельство. Помимо реальных инвестиций, запланированы так называемые онлайн-роуд-шоу и вебинары, на которых армянские компании представят свои проекты пользователям платформы, в основном инвесторам из армянской диаспоры. На презентациях они обязательно расскажут о рынке продуктов, а также об общей бизнес-среде. В результате наши соотечественники услышат о бизнес-среде Армении, что восполнит тот информационный пробел, который мы имеем сегодня. Я уверен, что мало кто за рубежом знает о налоговых льготах, существующих сегодня для ряда важных отраслей. Этот диалог поможет нам получать заявки из-за рубежа на открытие нового бизнеса в Армении и на инвестиции посредством платформы.

Гаянэ Габоян