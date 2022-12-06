Шестнадцать участников конкурса песни «Детское Евровидение-2022» объявили об официальном открытии конкурса в самом сердце Еревана, на площади Республики.

Делегаты 20-го конкурса прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих и вошли в Национальную галерею Армении, где путем жеребьевки был определен порядок выступления в рамках конкурса.

Согласно жеребьевке делегат от Армении Нарэ исполнит песню под номером 15, первым выступит голландский делегат, а последним — участница из Украины. Другие страны-участницы, а именно Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Португалия, Сербия, Великобритания, Грузия, Франция, выступят в алфавитном порядке.

После жеребьевки собравшиеся на площади фанаты конкурса имела возможность посмотреть новогоднюю мюзикл-сказку на построенной на площади Республики праздничной сцене. Шоу завершилось эффектным фейерверком, после чего зажглись огни главной елки.

Завершился праздник концертной программой, в ходе которой выступили артисты, победившие в разные годы на “Детском Евровидении”, и представители Армении.

Ведущими вечера были Далита, представлявшая Армению на “Детском Евровидении” в 2011 году, телеведущий Гамлет Аракелян и Арам Mp3, представитель Армении на “Евровидении” в 2014 году.