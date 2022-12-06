В Ереване проходит IV двухдневная конференция, посвященная евразийским исследованиям современного Китая и Евразии. Ее проводит Фонд «Совет политических и стратегических исследований «Китай-Евразия» при содействии посольства Китайской Народной Республики в Армении.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Армении Фань Юн отметил, что проведение такой конференции является большим достижением. Конференция посвящена очень важным вопросам, таким, как отношения между евразийскими странами и Китаем и их значение.

«Китай играет важную роль в проведении реформ в международной системе. Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы построить лучшее будущее для человечества. Конференция по евразийским исследованиям Китай-Евразия с успехом проводится уже в четвертый раз, способствуя созданию новых идей и решений. Это хорошая возможность укрепить отношения между Китаем и Арменией, а также обсудить различные вопросы, связанные с отношениями между Китаем и Евразийским экономическим союзом. Я надеюсь, что ученые и политики из разных стран воспользуются этой возможностью и поделятся своими мыслями и идеями», — сказал посол.

Директор Совета политических и стратегических исследований «Китай-Евразия» Мгер Саакян отметил, что в конференции принимают участие ученые, политические деятели, дипломаты и представители бизнеса из 31 страны мира. В ходе конференции выступят 62 ученых и дипломата. Некоторые из них присутствуют на месте, другие присоединятся к конференции по видеосвязи. «Благодаря конференции в течение этих двух дней внимание многих людей будет направлено на Армению», — сказал он.

Мгер Саакян подчеркнул, что Евразийский экономический союз и Китай в 2018 году подписали договор, который дает возможность странам ЕАЭС укреплять политические и экономические отношения с Китаем.

Директор Департамента интеграционного развития Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян подчеркнула, что Евразийский экономический союз и Китай сейчас играют большую геополитическую роль.

«Евразийский экономический союз считается самым важным интеграционным проектом в Евразии, а отношения с Китаем требуют большего внимания со стороны политиков, послов, ученых и представителей бизнеса», — сказала Гоар Барсегян.

В рамках конференции состоялась презентация учебно-методического пособия «Основные вопросы внешней политики современного Китая», подготовленного директором Совета политических и стратегических исследований «Китай-Евразия» Мгером Саакяном.