Известное французское издание “Le Figaro” посвятило декабрьский номер своего журнала “Фигаро-история” истории армянского народа. На обложке журнала фотография известного французского фотографа армянского происхождения Антуана Агуджяна. Весь номер журнала озаглавлен «Армения: Нация, прошедшая испытание историей: Трагедия и надежда».

Журнал обращается к различным страницам и эпизодам истории Армении, с древнейших времен до наших дней, истории конфликтов, последствиям развязанной Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

В журнале представлены работы разных фотографов разного времени, а авторами текстовой части являются как армянские, так и зарубежные авторитетные историки. В части о ситуации, сложившейся в Арцахе после 44-дневной войны, используются фотографии Антуана Агуджяна.

Помимо журнала «Фигаро-история», издание “Le Figaro” в ноябре на своем сайте также освещало армянскую военно-патриотическую общественную организацию “Искусство быть здоровым”, опять же с фотографиями Антуана Агуджяна.