Национальная галерея Армении присоединилась к проекту «Пути импрессионизма», расширяющему участие Армении в программе Совета Европы «Культурные маршруты».

На заседании Генеральной Ассамблеи «Пути импрессионизма», состоявшемся 29 ноября, Национальная галерея Армении официально была избрана участником проекта.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, это сотрудничество создаст новые возможности для популяризации армянской культуры в европейском культурном пространстве, межкультурного диалога и реализации новых совместных программ.

Программа «Культурные маршруты» запущена Советом Европы в 1987 году. Цель проекта — создание платформы культурного диалога, способствуя сохранению и развитию культурного наследия разных стран Европы как важного фактора культурного и социального устойчивого развития.

Армения присоединилась к расширенному частичному Соглашению Совета Европы «Культурные маршруты» в 2015 году и в настоящее время участвует в направлениях «Вино» (Iter Viti) и «Импрессионизм».