Центр исследований Христианского востока Университета Зальцбурга Париса-фон-Лодрона (Австрия), который с 2013 года финансируется и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с целью проведения арменоведческих исследований, под руководством арменоведа Ясмин Дум-Трагута в рамках первого конкурса грантов, посвященного духовному и культурному наследию Арцаха, предоставил молодым ученым пять исследовательских грантов. Об этом сообщили в МОНКС Армении, отметив, что грантовая программа финансируется Архиепископской епархией Зальцбурга.

Эта программа краткосрочных грантов направлена на содействие исследованиям молодых ученых в области истории, культуры, археологии и искусству христианства Арцаха, а также исторических и культурных памятников, на то, чтобы внести вклад в изучение армянского культурного наследия.

Все пять исследователей, получивших гранты, из Армении. Они представляют различные научно-исследовательские учреждения, а также Первопрестольный Святой Эчмиадзин — Нжде Еранян,отец Атанас Абега Саркисян, Шогакат Деврикян, Овсанна Хачатрян, Ашот Мкрян.

Исследовательские проекты будут осуществляться в тесном сотрудничестве с кафедрой арменоведения Зальцбургского университета, получая экспертные и научные консультации. Результаты в виде научных докладов и статей будут подведены в Университете Зальцбурга в конце следующего года.

Программа краткосрочных грантов, посвященных изучению армянского культурного наследия Арцаха, продолжится и в 2023 году. Кафедра арменоведения Университета Зальцбурга призвана поддерживать молодых исследователей и их научные проекты, поощрять междисциплинарность и интернационализацию исследований, связанных с арменоведением, а также с культурным наследием Арцаха, находящегося под угрозой исчезновения, способствовать его сохранению.