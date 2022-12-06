Правительство Армении приняло решение о выделении 571 млн 417 тыс драмов на проекты субсидирования, реализуемые в ряде населенных пунктов Гегаркуникской области.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства администрации Севана на ремонт дорог в селах Лчашен, Норашен, Варсер, Гегамаван, Зовабер и Чкаловка Гегаркуникской области из 571 млн 417 000 драмов выделено 225 млн 20 000 драмов.

24 млн 88 000 драмов будут направлены на строительство систем освещения населенных пунктов общины Мартуни: Цовинар, Золакар, Вагашен, Геховит. 65 млн 152 000 драмов на строительство и ремонт систем питьевого водоснабжения в поселках Золакар, Астхадзор, Вагашен, Личк, Дзорагиг, Еранос. 9 млн 36 000 драмов на работы по газификации населенных пунктов Варденик, Мартуни, Золакар, Астхадзор, Неркин Геховит. 248 миллионов 119 000 драмов на строительство и ремонт оросительных систем в населенных пунктах Геташен-Мадина, Цаккар, Дзорагюх, Вардадзор, Еранос.

Хосров Хлгатян