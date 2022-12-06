Европейский банк реконструкции и развития представил обновленные данные относительно 30-летней деятельности банка в Армении.

Как передает «Арменпресс», в сообщении Банка отмечено, что в течение 30 лет банк инвестировал больше 2 миллиардов евро в более чем 200 проектов, из которых более 90% приходится на частный сектор.

«Ключевые направления инвестиций Банка включают финансовый сектор, малые и средние предприятия (МСП) и устойчивую инфраструктуру. Банк поддерживает эти области посредством инвестиций в сочетании с политическим и техническим сотрудничеством.

В среднем, Банк ежегодно инвестирует около 150 миллионов евро в экономику Армении. Посредством своих партнерских финансовых учреждений Армении ЕБРР предоставляет местным МСП около 100 млн евро в виде различных программ финансирования торговли, конкурентоспособности, зеленого и инклюзивного финансирования.

Что касается устойчивой инфраструктуры по всей Армении, Банк финансирует модернизацию пограничного пункта в Мегри и строительство дороги Сисиан-Каджаран. Эти проекты основаны на успехе недавно завершенного моста в Баграташене. Банк содействует мэрии Еревана в приобретении современных автобусов для жителей столицы. Банк также напрямую поддерживает важных игроков экономики Армении с помощью разных финансовых продуктов. В последние годы ЕБРР инвестировал в Telecom Armenia, Picsart, Saranist, Amber Capital, и в другие компании.