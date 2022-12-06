Научные работники Института физических исследований НАН Армении в сотрудничестве с сотрудниками факультета физики ЕГУ и Института физиологии им. Левона Орбели НАН Армении при содействии компании «PSI» разработали медицинский прибор «Стабилограф» с 8 новыми датчиками Sfco (Single-layer Flat-Coil-Oscillator).

Анализируя частотное и временное поведение сигналов, полученных от 4-х позиционных и 4-х колебательных датчиков, можно оценить состояние нервно-психической и опорно-двигательной систем человека. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальной академии наук Армении.

Новый «Стабилограф», наделенный большой чувствительностью и работающий в беспрецедентно широком диапазоне частот, может стать поворотным моментом в диагностике. Области его применения включают медицину: неврологический скрининг, постинсультную реабилитацию, лечение вестибулярных расстройств, спорт, фитнес, мониторинг усталости и мышечной нагрузки, предполетный скрининг пилота и водителя и др. «Одним из конкурентных преимуществ прибора является его высокая чувствительность, пренебрежение окружающих радиочастотных шумов, количественное представление результатов и возможность дистанционной диагностики», — отметил руководитель группы разработки прибора, временного коллектива «Сенсорные технологии» Института физических исследований НАН Армении, доктор физико-математических наук, профессор Самвел Геворкян.

Прибор «Стабилограф» создан благодаря базовому финансированию Института физических исследований НАН Армении и финансового и технического содействия компании «PSI» (www.psi), компании США «Global Innovations, Inc». В результате международного сотрудничества с компанией GII начат процесс международной коммерциализации этого принципиально нового прибора «Стабилограф».

Результаты комплексных испытаний медицинского диагностического прибора «Стабилограф» в 2023 году будут опубликованы в американском журнале «Review of Scientific Instruments» (AIP).