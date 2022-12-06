Омбудсмен Армении Кристине Григорян 5 декабря в Вашингтоне встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Офисе Защитника прав человека Армении.

Кристине Григорян поблагодарила за усилия Госдепартамента в направлении возвращения армянских военнопленных и представила состояние и переживания семей пленных, учитывая и провокационную информационную среду, созданную азербайджанской стороной.

Эрика Олсон отметила, что они продолжают работу над решением многих гуманитарных вопросов, включая и возвращение военнопленных, выяснение судеб без вести пропавших и др.

Омбудсмен представила зампомощнику госсекретаря США доклады Офиса ЗПЧ, в которых задокументированы и проанализированы непрекращающиеся нарушения прав человека во время и после нападения Азербайджана 13-14 сентября, гуманитарные проблемы людей, проживающих в подвергшихся нападению общинах, факты военных преступлений, подтвержденные сотрудниками ЗПЧ и показания возвращенных военнопленных о пытках и бесчеловечном обращении во время их пребывания в Азербайджане.

Омбудсмен подчеркнула важность привлечения к ответственности за совершенные преступления и необходимости наказания, независимо от национальности преступника.

Эрика Олсон оценила работу ЗПЧ и поблагодарила за своевременную и беспристрастную подачу важной информации.